Stijn reanimeerde buurman met behulp van YouTube-video, maar werd onderbroken door advertenties

Het was een normale maandagavond voor Stijn Oude Vrielink, totdat zijn buurvrouw plots in de deuropening stond. Het was foute boel, meldde ze. Stijns buurman had een hartstilstand. Oude Vrielink rende mee met zijn buurvrouw, belde 112 en wilde direct met reanimeren beginnen.

Omdat hij daar geen ervaring mee had, zocht hij op YouTube een uitlegvideo. Hij vond er één die 1,5 minuut duurt. ,,Maar juist op dit cruciale moment, waarbij elke seconde telt, kreeg ik twee keer een reclame van negen seconden te zien”, schrijft Stijn, die in Duitsland woont.

Oproep aan YouTube en Google

Op LinkedIn deelde Stijn zijn verhaal met een oproep naar YouTube en Google om geen advertenties te plaatsen op zoekwoorden die gebruikt worden in een levensbedreigende situatie. ,,Elke seconde telt als het gaat om het redden van iemands leven. En die 18 seconden waren verdomd lang, kan ik je vertellen. Ik kon alleen maar denken: waarom nu!”, vertelt hij.

Na de video's is Stijn begonnen met reanimeren. Na enkele minuten kwam de ambulance en konden de ambulancebroeders hem assisteren. De snelle hulp van Stijn en de ambulancebroeders mocht niet meer baten, de buurman overleed. ,,Na de gebeurtenis heb ik er veel over nagedacht en over gesproken. Ik bleef maar denken aan de reclames die de seconden van iemands leven wegnemen in zo’n situatie”, vertelt Stijn.

Social Media

,,Natuurlijk is het eerste wat je doet 112 bellen. Maar daarnaast vind ik dat we dit soort dingen op sociale media beter moeten faciliteren. Tegenwoordig wordt er minder snel aan bellen gedacht”, legt hij uit. ,,Er wordt anders gecommuniceerd. Op de eerste pagina van een telefoon staat TikTok, YouTube of WhatsApp. Die apps zouden zo ingesteld moeten worden, dat er in een levensbedreigende situatie geen seconde verloren gaat”, vindt hij. ,,We moeten met z’n allen het risico verlagen dat iemand komt te overlijden. Juist in de tijd dat sociale media meer dan ooit een rol spelen, is het belangrijk dat deze kanalen zo veilig mogelijk worden ingericht.“

YouTube

Google, waar YouTube onder valt, laat in een reactie aan RTL Nieuws weten bedroefd te zijn door het overlijden van de man. ,,Hoewel YouTube een platform is waarop creators nuttige medische informatie kunnen verstrekken, willen we benadrukken dat het altijd nodig is om medische professionals in te schakelen of 112 te bellen in noodsituaties”, zegt een woordvoerder. Het bedrijf gaat niet in de op de vraag of de reclames weggehaald kunnen worden bij dergelijke video's.

Ook de Hartstichting benadrukt dat het vooral belangrijk is om 112 te bellen. Zij kunnen direct professionele hulp sturen en de centralisten van 112 kunnen, via de telefoonspeaker, begeleiding geven bij het reanimeren.

De Hartstichting biedt ook cursussen aan voor wie wil leren reanimeren. Het zijn cursussen die zo'n twee uur duren. Een van de belangrijkste lessen daarin is: het hart van het slachtoffer staat op dat moment al stil, dus als iemand het niet overleefd is dat niet jouw schuld.

