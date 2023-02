Stichting AAP: Negen van tien geredde circusdieren hebben gezondheidsproblemen

Negen van de tien exotische dieren die worden gered uit circussen hebben mentale of fysieke problemen. Acht op de tien hebben er zelfs meerdere. Dat concludeert stichting AAP na onderzoek. De dierenwelzijnsorganisatie pleit daarom voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in heel Europa.

AAP analyseerde de gezondheid van 73 dieren die uit Europese circussen zijn gered tussen 2015 en 2021. De onderzochte dieren hebben allemaal ten minste één jaar moeten optreden, onder meer in Franse, Spaanse en Duitse circussen. Bijna de helft van deze dieren bleek verwondingen te hebben. Zo waren er veel leeuwen, tijgers en poema’s waarbij de klauwen volgens de stichting ‘op brute wijze’ waren verwijderd. Twintig dieren bleken ‘dusdanig ernstige veterinaire- en gedragsproblemen’ te hebben, dat meerdere behandelingen van een dierenarts nodig waren. Drie dieren waren er zo slecht aan toe, dat kort na aankomst in het opvangcentrum werd besloten ze in te laten slapen. Meer dan een kwart van de dieren vertoonde abnormaal gedrag, zoals zelfverwonding.

Circusdieren hebben vaak te maken met krappe en ongeschikte verblijven, leggen lange afstanden af en krijgen soms ongeschikte voeding. Ook dat ze gedwongen contact moeten hebben met mensen, zorgt vaak voor fysieke en mentale problemen. In veel Europese landen worden deze risico's voor circusdieren volgens AAP erkent en is daar inmiddels regelgeving of een verbod ingesteld. Zo mag in Nederland al niet meer met wilde dieren voor vermaak worden opgetreden sinds 2015.

Duitsland is een grote uitzondering: daar is er geen enkele regelgeving. Bij de oosterburen zouden in 2021 nog zo'n 150 wilde dieren - 45 procent daarvan zijn katachtigen als leeuwen en tijgers - hebben optreden in 75 verschillende circussen. Pas recent gaan er in sommige deelstaten stemmen op om de leefsituatie van de dieren te verbeteren. ,,We hopen dat Duitsland zich aansluit bij de rest van de EU om het gesleep met circusdieren door heel Europa een halt toe te roepen”, zegt een woordvoerder van AAP.

Makaak Hans maakt berberaapgeluiden

Volgens AAP gaan er achter de cijfers ‘tragische verhalen’ schuil. Zo werd berberaapje Dina, die werd geboren in een kleine dierentuin, op 2-jarige leeftijd verkocht aan een circus. Na zeven jaar lang optreden kwam ze bij de dierenopvangclub terecht met ernstig overgewicht door slechte voeding. Haar hoektanden waren erg kort: AAP vermoedt dat ze waren afgezaagd zodat Dina ‘makkelijker te hanteren’ was. Het beestje had meerdere herpesvirussen en een parasiet.

Haar maatje Hans, een Japanse makaak, werd uit hetzelfde circus gered, eveneens met een parasiet, maar ook met infecties en botontstekingen aan zijn gebit. Hans had in het circus nooit met een soortgenoot samengeleefd en had geen idee hoe hij zich als Japanse makaak moest gedragen. Nu woont hij al vijf jaar bij stichting AAP maar maakt nog altijd de geluiden van een berberaap.