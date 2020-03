Stevige regenbuien op komst in het zuiden

De verwachting is dat er in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf vanmiddag 15 tot 20 millimeter valt. ,,De meeste regen valt in de middag en avond”, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,In de loop van de nacht trekt de regen naar het oosten.”



De hevige regenval wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied dat over België trekt. Bij de zuiderburen is code geel afgegeven in heel het land, omdat er wateroverlast kan ontstaan.



Hoewel in Nederland voor de zuidelijke provincies dus flink wat regen wordt verwacht, blijft het in het noorden en noordwesten waarschijnlijk grotendeels droog. Het wordt zo’n zeven graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien.