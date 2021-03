Steunmars voor Pieter Omtzigt: ‘Er is iets aan de hand in onze samenleving’

De steunmars die om 11.55 uur (vijf voor twaalf) begint is een idee van de Veenendaalse Harold van Garderen. Hij noemt het geen demonstratie of manifestatie. „Zonder spandoek en zonder leuzen. Gewoon wandelen en praten over wat er aan de hand is.”

En dat terwijl Omtzigt volgens Van Garderen juist zo betekenisvol is geweest. „Ik heb zelf het gevoel dat onze volksvertegenwoordigers er niet meer namens ons zitten. Kijk naar wat er gebeurt bij de Belastingdienst. Het lijkt of de overheid meer tegen je is dan voor.” Dus besloot de Veenendaler als signaal te gaan wandelen. „En waar kan je dat beter doen dan in Enschede, de stad van Omtzigt?”

Iedereen heeft een eigen reden om mee te lopen. Daar gaan we onderweg over praten. Maar er is iets aan de hand in onze samenle­ving

Wandelaars komen van ver

Van Garderen kondigde zijn wandeling aan via social media. Hij denkt op dit moment dat er zo’n dertig mensen mee gaan wandelen. „Zelfs uit de kop van Noord-Holland heb ik een reactie, ze komen overal vandaan. Er is iemand met een melkbus, waar mensen een brief aan Omtzigt in kunnen doen”, zegt de Veenendaler. „Iedereen heeft een eigen reden om mee te lopen. Daar gaan we onderweg over praten. Maar er is iets aan de hand in onze samenleving.”