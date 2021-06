‘Sterke stijging van meldingen discriminatie door coronapandemie’

‘Voorkomen is beter dan Chinezen’

Radar geeft verschillende verklaringen voor de stijging. Zo had bijna de helft van het aantal meldingen dat bij de ADV's binnenkwam betrekking op één zaak: het omstreden carnavalslied Voorkomen is beter dan chinezen. ‘Ook veel andere meldingen hielden op een of andere manier verband met corona’, schrijft de organisatie. De corona-pandemie begon in China, wat wereldwijd leidde tot discriminatie van Aziaten. ‘Alle instanties hebben incidenten geregistreerd van met name mensen met een Oost-Aziatische achtergrond, die werden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of bespuugd, genegeerd of als paria werden behandeld door winkelmedewerkers.’