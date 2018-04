Stenen van 6500 kilo versterken Afsluitdijk

Ontsnapte IJslandse computerka­per opgepakt in centrum van Amsterdam

14:47 Sindri Thor Stefánsson, een man die vorige week ontsnapte uit een gevangenis op IJsland en die verdacht wordt van het stelen van honderden bitcoincomputers, is gisterenavond opgepakt in Amsterdam. Stefansson wist het eiland te ontvluchten in hetzelfde vliegtuig waarin ook de IJslandse premier zat.