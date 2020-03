Steenrijke zakenman hoeft ex geen ontslagvergoeding van 1,4 miljoen euro te betalen

Brandstich­ter (23) stapt uit onderwe­reld: ‘Een normaal mens doet geen dingen die zij van plan zijn’

18:53 Enes S. (23) komt voorlopig op vrije voeten. De Steenwijker wordt verdacht van vijf autobranden in onder andere Zwolle, verboden wapenbezit en bedreiging. Hij speelt een rol in een conflict in de Zwolse onderwereld, maar zegt uit die wereld te zijn gestapt.