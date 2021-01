Steenmarter zet 11.000 huishoudens in de Achterhoek in het donker. Hoe flikte-ie dat?

Elektrische klokken in de Achterhoek bleven dinsdagmorgen stilstaan om 5.48 uur; in de omgeving van Berkelland, Oost Gelre en Bronckhorst werd het meteen aardedonker. Dat was het moment dat een steenmarter in het verdeelstation van Liander in Borculo voor kortsluiting zorgde. Bij ruim 11.000 huishoudens en bedrijven in Barchem, Beltrum, Borculo, Diepenheim, Eibergen, Geesteren (Gld.), Gelselaar, Groenlo, Haarlo, Lochem, Mariënvelde, Markelo, Neede, Noordijk, Ruurlo, Vorden en Zieuwent ging het licht uit. Om 07.04 uur was de storing verholpen.