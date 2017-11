Steeds meer zorgen over schadelijk gifgas in vliegtuigcabines

Het aerotoxisch syndroom, een verzamelnaam voor vreemde neurologische ziekteverschijnselen waar piloten en cabinepersoneel last van kunnen hebben, zou onder meer worden veroorzaakt door de giftige stof tricresylfosfaat (TCP). De stof komt via druppeltjes motorolie in de luchtverversingssytemen (waaronder de airco) van vliegtuigen. De stof verspreidt een smerige geur (die een beetje naar oude sokken zou ruiken) en zorgt soms zelfs voor mist in de cabine. Maar hoe schadelijk is TCP nou eigenlijk? En welke stoffen in de luchtsystemen van vliegtuigen zijn nog meer schadelijk? De wetenschap is het er niet over eens, en dus wordt het aerotoxisch syndroom niet officieel als beroepsziekte erkend. Piloten en stewardessen die er last van hebben worden dikwijls doorgestuurd naar de psycholoog, tot groot onvrede van voormalig piloot en arts Michel Mulder.



Mulder strijdt al lang voor erkenning van het syndroom. Volgens hem is het een kwestie van tijd voordat de het syndroom een officiële status krijgt. Sinds een aantal jaar staat hij, medisch en mentaal, zijn voormalig collega Willem Felderhof bij, die kampt met dezelfde klachten. Felderhof kwam deze week in het nieuws toen tv-programma Zembla onthulde dat hij bij KLM een zwijgcontract moest ondertekenen. Als hij over zijn ziekte of over giftige dampen in vliegtuigen spreekt, dan riskeert hij een boete van 300.000 euro. Naar aanleiding van deze getuigenissen lijkt er nu weer een beerput te zijn opengetrokken. Verschillende vliegtuigmedewerkers doen nu hun verhaal, waaruit geconcludeerd kan worden dat er over de hele wereld vliegtuigpersoneel thuis zit, omdat ze kampen met onbegrepen klachten. De cijfers liegen er volgens Mulder ook in eigen land niet om: ,,In Nederland hebben 70 piloten, 500 stewardessen en 35.000 vliegende passagiers er chronisch last van".