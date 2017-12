Steeds meer vrouwelijke bestuursleden in amateurvoetbal

Ja, dit was mooi, afgelopen zaterdag. De dag dat Jill Eekhart (32) eigenlijk altijd zelf voetbalt. Maar nu ze bijna drie maanden voorzitter is van haar vereniging DVVA (Door Vrienden Verenigd Amsterdam) werd het hoog tijd om een keer mee te gaan met een uitwedstrijd van Heren 1, verderop in de hoofdstad bij ASV Arsenal. Zoals het hoort meldde de jonge vrouw zich bij haar collega-voorzitter in de bestuurskamer. Eekhart, grinnikend: ,,Waar ik werd ontvangen door twee gastvrouwen, van wie er één de echtgenote van de voorzitter bleek te zijn. Hij droeg een keurig colbert met een embleem van het clublogo van Arsenal. En hij bleek al langer voorzitter van de vereniging te zijn dan dat ik leef. En dat gaat hem heel goed af, bleek uit een gesprek dat we hadden. Dat opende mij wel de ogen: ik vind eigenlijk dat het na een jaar of vijf op één plek tijd is om plaats te maken. Maar deze voorzitter liet zien dat het dus ook heel goed kan om veel langer een bepaalde positie te bekleden, zonder dat de sleet er op komt. En omgekeerd stond hij ook wel te kijken van mij als voorzitter.''

Minderheid

Eekhart behoort tot een echte minderheid, als vrouwelijk bestuurslid van een voetbalvereniging. Al wordt die minderheid jaarlijks iets kleiner. Uit cijfers van voetbalbond KNVB waar deze krant de beschikking over heeft, blijkt dat het aantal clubs met minimaal één vrouw aan de bestuurstafel de afgelopen drie jaar is gestegen van 31 naar 33 procent. Naast DVVA hebben nog 132 verenigingen een vrouwelijke voorzitter, 3,83 procent van het totaal. Drie jaar geleden waren dat er nog 123. Eekhart: ,,Ik noem mezelf dus voorzitter, geen voorzitster. Maar ik zeg wel dat ik in mijn team, Dames 4, op de positie van laatste vrouw speel. En dus niet laatste man. Ach, het moet volgens mij ook geen doel op zich zijn dat er meer vrouwelijke bestuursleden komen. Belangrijker is dat ze enthousiast zijn en goede ideeën hebben. Als ik een man was geweest, had ik waarschijnlijk ook voorzitter willen worden.''

Tomatensoep

Hoewel DVVA een echte zaterdagvereniging is, is het op deze zondagmiddag erg druk in en rond de kantine. Morgen begint een grootschalige verbouwing van het complex, vrijwilligers strippen in één dag de hele boel. Bij een kop tomatensoep spreekt voorzitter Eekhart ze dankbaar en motiverend toe. Even later: ,,Die verbouwing is wel echt spannend. Hier heeft de club zes jaar voor gespaard en we kunnen het maar één keer goed doen.''



,,Via een project van sportkoepel NOC*NSF heb ik met gelouterde sportbestuurders zoals Joop Alberda gesproken over onze taak'', vertelt Eekhart. Dat ging ook heel erg over eigenaarschap: als je iemand ergens verantwoordelijk voor maakt, laat het dan ook bij die persoon. Ik merk dat ik dat nog wel lastig vind, maar ik ben ook blij dat ik er iets over leer. Volgens mij heb ik daar in de rest van mijn leven ook nog wel iets aan.''