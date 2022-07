Steeds meer kinderen in kinderopvang

Sinds 2014 is het aantal ouders met kinderen voor wie zij kinderopvangtoeslag kunnen krijgen elk jaar gestegen. In 2021 waren er 34 procent meer kinderen voor wie opvangtoeslag is ontvangen vergeleken met het begin van de stijging in 2014. Ten opzichte van 2020 zijn er vorig jaar bijna 11.000 kinderen in de kinderopvang bijgekomen.