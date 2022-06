Steeds meer huisdieren worden te zwaar: bij deze ‘obesitaskliniek’ kunnen viervoeters op dieet

Fedde van 6 jaar is een net iets te zware lobbes. Franca Witlox (64) uit Vlijmen vindt het niet leuk om te horen, maar helaas is het wel zo, ziet ze zelf ook. De golden retriever heeft nu al last van zijn heupen. Haar trouwe viervoeter weegt 43 kilo, de gemiddelde reu van dit ras tussen de 30 en 35 kilo. ,,We merken bij zijn heupen dat hij daar last van heeft als hij loopt. We verwennen hem al minder. In zijn jonge jaren kreeg hij nog weleens een restje eten van ons. Daar zijn we al vanaf gestapt, maar we moeten er nu wel echt iets aan doen.”