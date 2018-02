Steeds meer anonieme tips over harddrugs

Volgens Meld Misdaad Anoniem is er al jaren een stijgende lijn zichtbaar in het aantal tips over de productie van en handel in harddrugs. Ten opzichte van 2010 is het aantal zelfs verdubbeld. Vorig jaar werden dankzij de tips grote partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en de straathandel aangepakt. Ook ontvangt M. steeds vaker tips over de handel in drugs via het dark web. Het aantal meldingen over financieel-economische delicten steeg met 17 procent naar 616.