Steeds meer 75-plussers achter het stuur, maar maken zij ook meer brokken?

De 85-jarige Geert Kivits denkt nog lang niet aan stoppen met autorijden

Een van die trotse autobezitters is de in 1933 geboren Geert Kivits uit Heerlen. Hij heeft een grote Amerikaanse Pontiac uit 1973 en een Opel Kadett B uit hetzelfde bouwjaar. ,,Ik ben zeker geen gevaar op de weg,'' zegt de 85-jarige Limburger Geert Kivits stellig. ,,Ik rijd al veertig jaar schadevrij.''

Kivits moet er niet aan denken om te stoppen met autorijden. ,,Ik rijd voorzichtiger als de jeugd, dat weet ik zeker. Ik krijg 80 procent korting op mijn verzekering vanwege al mijn schadevrije jaren. Ik ben al 85 en ik werk er zelf nog aan ook. Ik kruip er zelf onder, want ik weeg maar 69 kilo en heb geen buik.''

De Limburger houdt zich naar eigen zeggen ook altijd aan de maximumsnelheid en heeft nog nooit een boete gehad. ,,Soms komt er ineens een één of andere nozem voorbij rijden met een hoop lawaai. Dan denk ik: haastige Joep, ik hoop dat je een keer tegen een boom aanrijdt. Je mag hier vijftig.''

Over twee jaar is Kivits weer aan de beurt voor zijn vijfjaarlijkse keuring van het rijbewijs voor ouderen. ,,Ik moet weer op in 2020, als ik dan tenminste niet dood ben. Maar ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen en kom nooit bij de dokter. Dus ik rijd gewoon nog overal naar toe.''