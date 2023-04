Statushouders vinden vaker werk; maar nog niet vaak genoeg, vindt minister

Het CBS volgt sinds 2014 de deelname van statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen). Uit die cijfers concludeert het bureau dat het statushouders in de huidige, zeer krappe arbeidsmarkt iets sneller lukt om werk te vinden. Van de vreemdelingen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen had 2,5 jaar later slechts 11 procent een baan. Van de statushouders die in 2019 op zoek gingen, had 2,5 jaar later 20 procent werk gevonden.

Ook concludeert het CBS dat van de groep uit 2014 inmiddels (acht jaar later) 45 procent betaald werk heeft. ,,Afghanen vinden het snelst een baan: bijna één op de drie heeft na 2,5 jaar werk. Van alle statushouders hebben Eritreeërs het vaakst betaald werk. Na 7,5 jaar heeft iets meer dan 60 procent van deze groep een baan.”

Eritreeërs

Dat laatste is opmerkelijk omdat Eritreeërs vaak als een moeilijk bemiddelbare groep gelden: ze spreken bij aankomst in Nederland niet of nauwelijks Engels en hebben vaak weinig of geen opleiding. Wel zijn ze doorgaans jong.

Het CBS stelt ook dat ‘de sociaaleconomische positie van statushouders merkbaar is verbeterd’. Ze zijn veel minder vaak afhankelijk van een uitkering en hebben vaker werk als hun belangrijkste inkomstenbron.

Toch lanceerde Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vorige maand een plan van aanpak om statushouders aan het werk te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ‘de arbeidsmarktdeelname van statushouders significant achter blijft bij de rest van de beroepsbevolking’. ‘De bijstandsafhankelijkheid onder statushouders is bijna 57 procent en een groot deel van hen (40 tot 50 procent) is al vier jaar of langer op bijstand aangewezen.’

Tijdelijke contracten aan de onderkant van de arbeidsmarkt’

De minister concludeert ook dat statushouders die werken vaak een kwetsbare positie hebben. Ze werken in deeltijd op tijdelijke contracten ‘aan de basis van de arbeidsmarkt'. Datzelfde geldt overigens ook voor Oekraïense vluchtelingen, bleek eerder dit jaar uit CBS-cijfers. Oekraïners mogen direct na aankomst in Nederland aan de slag en hoeven niet jaren te wachten op een verblijfsvergunning, zoals asielzoekers. Dat zorgde ervoor dat bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen binnen een paar maanden werk had gevonden. Maar ook daar gaat het vaak om slecht betaalde deeltijdbanen.

