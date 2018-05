Station Breda ontruimd vanwege bommelding

Vanavond start de ramadan, maar wat vieren de moslims nu precies?

Vanavond start voor veel moslims de ramadan. Die jaarlijkse vastentijd is voor veel gelovigen de periode waarin ze niet eten, drinken, roken of seks hebben na zonsopgang en voor zonsondergang. Volgens de Islam is meedoen aan de ramadan verplicht voor iedere gezonde gelovige. Het is een van de vijf pijlers van het geloof. Lees hier zeven dingen die je nog niet wist over de ramadan.