Station Breda ontruimd vanwege bommelding, treinverkeer stilgelegd

Reizigers reageren rustig op de melding. Claudia Wevers uit Raamsdonksveer: ,,Het is vervelend, maar het is goed dat het serieus wordt genomen en niet in een kwartier afhandelen." Bram Luijken uit Roosendaal heeft alvast een slaapplek geregeld. ,,Ik blijf bij mijn ouders in Teteringen slapen. Ook Marcel Hoeven heeft daar al over nagedacht: ,,Ik wacht wel even, heb de tijd. Ik moet naar Vlissingen. In nood blijf ik bij mijn dochter in Breda slapen."



Desondanks is het voor veel reizigers vervelend dat ze niet verder kunnen reizen. Zo kwam Sander Rademaker uit Etten-Leur net terug van een lange reis, maar wordt het laatste stukje heel moeilijk. ,,We kwamen uit Spanje. Zijn bijna thuis in Etten-Leur. We snappen dat dit noodzakelijk is, maar het is wel vervelend."



Voor reizigers is er vervangend vervoer ingezet. De politie doet nog steeds onderzoek