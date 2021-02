Start liquidatieproces Marengo uitgesteld vanwege corona

Het liquidatieproces Marengo draait om de bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Maandag 15 februari zou het proces inhoudelijk starten in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Taghi zou, voor het eerst sinds zijn aanhouding in december 2019 in Dubai, aanwezig zijn in de rechtbank. Ook twee andere zittingen die week zijn uitgesteld. De rechtbank zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden, en mogelijk in maart tijdens al geplande zittingsdagen te kunnen starten met het proces.

Lees ook PREMIUM Taghi bouwde jarenlang imperium op in Holleeder-jaren en de politie merkte niks

Opkomst Britse variant doorslaggevend

Corona gooit dus roet in het eten. ,,De start van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke proces vraagt de inzet en betrokkenheid van een zeer groot aantal personen, waaronder de rechtbank, officieren van justitie, de verdachten en hun raadslieden, beveiligingspersoneel en pers’’, aldus de rechtbank. ,,Met name de opkomst van de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus is van doorslaggevend belang bij de beslissing van de rechtbank.’’

Daarnaast kijkt de rechtbank ook naar de situaties in gevangenissen, waar er sprake is van verschillende corona-uitbraken. Zo zijn alle gedetineerden in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught in quarantaine, omdat drie personeelsleden besmet zijn geraakt met het virus. Onder meer Taghi zit op dit moment gedetineerd in de EBI.

Dit bericht wordt aangevuld