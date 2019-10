Standaard echo om groei van baby te meten niet nuttig

Als de baby te klein lijkt, gaan moeders naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. In het ziekenhuis wordt bijvoorbeeld de bloeddoorstroming van de navelstreng en het kind onderzocht. ,,Bij verstoring kan het zijn dat de placenta minder goed functioneert, waardoor de baby te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt om goed te groeien.” In zo'n geval heeft de groeiecho nut gehad voor de gezondheid van de baby, oordeelt De Jonge. ,,We kunnen besluiten om de bevalling eerder in te leiden. Maar dat doe je niet zo maar.”



Volgens de onderzoeker denken nog te veel verloskundigen én aanstaande moeders dat echo's waterdicht zijn. Dat is echter niet zo, stelt ze. ,,De informatie is niet zaligmakend en kan onrust veroorzaken. We moeten ons ervan bewust worden dat het vooral een nuttig hulpmiddel is. Het standaard aanbieden van groeiecho's biedt geen garantie op gezondere baby's.”