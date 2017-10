Staking taxichauffeurs lijkt onafwendbaar

De staking is een initiatief van FNV Taxi. Die heeft de werkgevers in de branche, verenigd in KNV Taxi, een ultimatum gesteld. Daaraan werd tot nu toe geen gevolg gegeven. ,,De werkgevers kunnen vannacht natuurlijk nog reageren maar over het algemeen gebeurt dat niet. In dat geval is de staking een feit", zegt FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Minke Jansma tegen deze krant.

Unieke situatie

Ze wil nog niet vooruitlopen op het aantal taxichauffeurs dat gaat staken en waar en hoe ze dat gaan doen. Dat maakt FNV Taxi pas morgenochtend bekend als het ultimatum daadwerkelijk is verstreken zonder reactie van de werkgevers, zegt Jansma. ,,Wij weten wie waar gaat staken en dat zijn substantiële aantallen maar die zijn voor ons niet het belangrijkste. Dát is de staking als zodanig. De eerste in 25 jaar voor de cao in de taxisector."

De loyaliteit naar de klanten en cliënten is groot maar kan volgens FNV Taxi niet verhinderen dat veel werknemers in actie willen komen. Het water staat menig taxichauffeur aan de lippen. Jansma: ,,Ze betreuren het ongemak dat een staking met zich meebrengt voor hun cliënten, maar al willen ze nog zo graag, uiteindelijk moet ook bij hen brood op de plank komen."

Het loon van de werknemers in de taxisector loopt volgens FNV Taxi al jaren achter. De werknemers, met name de chauffeurs, dragen een grote verantwoordelijkheid voor vaak kwetsbare groepen die ze vervoeren maar krijgen daar niet de waardering voor. Jansma: ,,Voor ons is de maat vol. Nu zijn de werknemers weer eens aan de beurt. We eisen 3 procent erbij."

Onbetaald terug

De FNV stuurde in de cao-onderhandelingen ook aan op het instellen van een limiet aan het aantal werkonderbrekingen. Zodat er een einde komt aan het gesjoemel met betaalde uren en de chauffeurs niet meer 7 keer per dag onbetaald naar huis of de standplaats gestuurd worden.

Jansma: ,,Wij willen dat taxi-werkgevers zich aan de wet gaan houden met betrekking tot arbeidstijd en roosters. Maar werkgevers willen dit niet veranderen. Ze houden vast aan een oneindig aantal onbetaalde onderbrekingen van de werktijd."

Steunbetuigingen