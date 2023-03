Staking ‘met landelijke impact’ bij ING op 30 maart

rechtszaak Jonge vrouw ving sperma van haar begeleider op als bewijs voor misbruik

Ze was bang dat niemand haar zou geloven. Tenslotte was zij het beschadigde meisje en hij eigenaar en enige begeleider op de locatie voor beschermd wonen waar zij verbleef. Ten einde raad ving ze zijn sperma op in een potje, wachtte op haar volgende afspraak en gaf het toen aan haar therapeut.