Staking legt streekvervoer voor tweede dag plat

Volgens CNV Vakmensen willen de vervoerders het idee wekken van een mislukte ov-staking door vandaag toch enkele bussen in te zetten. ,,Dat is tegen de wettelijke voorschriften en ook tegen de veiligheidsregels in. In onze ogen een zonder meer ongeoorloofd en onverantwoord optreden'', onderstreept cao-onderhandelaar Hanane Chikhi.

Ook FNV noemt dat onverantwoord omdat passagiers hun boosheid op werkwillige chauffeurs kunnen afreageren. ,,Maandag werd nog een chauffeur belaagd door boze passagiers', zei de FNV-woordvoerder. De FNV stelt aangifte te doen tegen vervoersbedrijven die de staking willen breken door 'besmet' werk te laten doen.

Gelukkig

De werkgevers in het openbaar vervoer spreken tegen dat het regionale vervoer helemaal plat ligt. ,,We kunnen gelukkig in het hele land nog beperkt rijden. Wat er kan is per regio en vervoerder verschillend'', zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). Hij benadrukt dat de werkgevers zich daarbij aan alle regels houden.

Kagie: ,,In Utrecht bij U-OV (Qbuzz) staakt slechts 20 procent van de chauffeurs. Het bedrijf rijdt met verschillende bus- en tramlijnen in de stad en streek en bedient de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Connexxion rijdt in alle gebieden waar ze vervoer aanbiedt om belangrijke bestemmingen voor reizigers, zoals treinstations en ziekenhuizen, bereikbaar te houden. Ook de bussen van- en naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden, net als de regionale treinen.''

Plaspauzes

Meer dan 85 procent van het personeel legde het werk gisteren neer. Vandaag wordt er gestaakt tot elf uur 's avonds. 's Middags vindt op initiatief van FNV een demonstratieve mars plaats in Den Haag. Alle stakende werknemers zijn opgeroepen hieraan deel te nemen.

De stakers willen een loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verminderen en plaspauzes tijdens hun dienst. De werkgevers hadden geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden. Die ging daar niet in mee.

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) valt niet onder de actie. Zij hebben een andere cao.