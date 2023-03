Stakende chauffeurs accepteren opschorting acties niet: gaan tijdens verkiezingen toch staken

Een kaderlid van FNV probeerde daarop de boel te sussen. Hij vertelde dat maandagavond eigenlijk al aan kabinet en werkgevers is beloofd om de acties per woensdag te stoppen. Dat was echter aan dovemansoren gericht. Van der Gaag en Chikhi besloten daarop de eigen achterban hun zin te geven. ,,OK, jullie kunnen woensdag gewoon gaan staken”, sprak Van der Gaag. ,,Maar laten we afspreken dat we daarna de acties stopzetten tot en met 24 maart. Zo kunnen de verkenners hun werk doen en kijken of er een opening is.”