Drinkwater in Groningen en omgeving vanavond weer terug

Op de website Allestoringen.nl komen meldingen uit alle delen van de stad en uit Haren en Onnen. Volgens Waterbedrijf Groningen komen er 'allerlei meldingen binnen dat er geen of minder water uit de kraan komt.'



De stad Groningen en omgeving hebben maandag rond 20.00 mogelijk weer drinkwater. Maar daar is de hulp van de mensen voor nodig, zeggen het Waterbedrijf Groningen en de gemeente: ,,Gebruik alleen water als het echt nodig is, zodat wij onze watervoorraad weer kunnen aanvullen. Dus geen was draaien, niet de tuin sproeien, zwembad vullen, uitgebreid in bad of onder de douche of de auto wassen.''



Het Waterbedrijf roept mensen die water in de supermarkt gaan halen op om ook wat voor een buurman of buurvrouw te halen die dat zelf niet kan.