Staatssecretaris ontneemt Nijmeegse Syriëganger Outhmane B. zijn Nederlanderschap

Crèche-ba­zin voor rechter: peuters mochten soms alleen binnen lunchen

27 februari Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak tegen de 34-jarige Laura T., de voormalige eigenaar van kinderdagverblijf 24/7 Kids in Amsterdam-West. De crèche werd in 2015 op last van de GGD wegens ernstige misstanden gesloten. Om te verbergen dat er te veel kinderen waren ingeschreven, moesten leidsters soms uren door de stad sjouwen met kinderen die niet meer in het gebouw pasten.