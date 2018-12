‘Staatssecretaris laat moeder Lili en Howick in stilte toe tot Nederland’

,,Als dit kan, kan dat ook. Maar hoe lang het gaat duren, is ook een een groot vraagteken voor ons’’, zegt Howick in een interview met deze krant. ,,Onze droom is wel dat we uiteindelijk met zijn drieën hier samen kunnen leven.’’ De advocaat van moeder Armina, Patricia Scholtes, geeft aan een verzoek tot gezinshereniging zo snel mogelijk te zullen indienen.



Nu de kinderen wel een verblijfsvergunning hebben zou de terugkeer van hun moeder slechts een kwestie van tijd moeten zijn. Bescherming van het gezinsleven is in Nederland een belangrijk recht. . ,,Het kan snel gaan, maar ik verbaas me nergens meer over na alles wat er in deze zaak is gebeurd. Ik kan alleen maar hopen dat de instanties welwillend met dit verzoek omgaan’’, zegt Scholtes.