Staat niet in beroep tegen vonnis vliegramp Faro: eindelijk rust voor slachtoffers doofpotzaak

De Nederlandse staat heeft geen hoger beroep aangetekend tegen het vonnis waarin de rechtbank in Den Haag oordeelde dat het gedeeltelijk aansprakelijk is voor de vliegramp in het Portugese Faro, eind 1992. Dat bevestigt de advocaat van 27 slachtoffers tegenover deze site. ,,Mijn cliënten krijgen ruim 27 jaar na het drama eindelijk erkenning’’, zegt Veeru Mewa.

Mewa heeft formeel overigens nog niets gehoord, maar leidt uit de gang van zaken af dat de staat niet in beroep gaat. ,,In dat geval had ik uiterlijk 8 april een dagvaarding moeten ontvangen, maar dat gebeurde niet. Aangezien deurwaarders vanwege het coronavirus niet meer in persoon betekenen (afgeven) en dagvaardingen in plaats daarvan met de post versturen, moet je rekening houden met een paar dagen vertraging. Omdat Pasen er ook nog tussen zat, ging ik uit van de eerstvolgende werkdag als deadline, dinsdag 14 april. Maar ook toen kwam er geen dagvaarding en daarna evenmin.’’

De in aansprakelijkheidsrecht en letsel- en overlijdensschade gespecialiseerde advocaat informeerde de eerste week van april nog bij de landsadvocaat of er hoger beroep zou komen. ,,Ik kreeg te horen dat er nog geen beslissing over was genomen en dat dit pas zou gebeuren na overleg met de betrokken ministeries. Mijn cliënten hielden er serieus rekening mee dat de staat hoger beroep zou aantekenen tegen het vonnis’’, zegt Mewa.

Twintig procent

De rechtbank in Den Haag oordeelde op 8 januari dat de Nederlandse staat voor 20 procent aansprakelijk is voor de vliegramp op 21 december 1992 op de luchthaven van Faro. Daarbij kwamen 54 passagiers en twee bemanningsleden om. Ruim 100 inzittenden raakten zwaargewond. Het toestel had 340 mensen aan boord, vooral Nederlanders. Volgens de rechtbank legde de toenmalige Raad voor de Luchtvaart de oorzaak ten onrechte primair bij het slechte weer en werd verzuimd te melden dat fouten van de piloten cruciaal waren geweest.

Het vonnis bevestigde wat nabestaanden en overlevenden al van begin af aan vermoedden: de DC-10 van Martinair crashte op 21 december 1992 bij de landing op het vliegveld van Faro door cruciale fouten van de piloten. Ruim 27 jaar lang werden de slachtoffers in die stelling genegeerd. Door Martinair-directeur Martin Schröder en toenmalig verkeersminister Hanja Maij-Weggen, die de ramp vrijwel direct toeschreven aan een onverklaarbaar natuurverschijnsel: plotselinge regen en zware dwars- en valwinden. Maar dus ook door de toenmalige Raad voor de Luchtvaart.

Als advocaat van de slachtoffers van de vliegramp kon Mewa naar eigen zeggen moeilijk hoger beroep aanteken tegen het vonnis. Toch was daar volgens hem wel aanleiding voor. ,,De rechtbank minimaliseerde de gronden voor aanvullende schadevergoeding. Dat betekende dat niet iedereen in aanmerking kwam voor zo'n vergoeding. Hoewel sommigen protesteerden, berustten de meeste cliënten in de uitspraak. Die bracht hen de de rust die nodig is om hun verdriet een plekje te geven.’’

De waarheid

Dat de meerderheid van Mewa’s cliënten geen hoger beroep wilde, bewijst voor de advocaat dat de groep maar één ding wilde: de waarheid boven tafel krijgen. ,,Voor de meesten was het met de veroordeling van de staat voor de gedeeltelijke aansprakelijkheid klaar. Procederen voor een schadevergoeding hoeft voor hen niet meer, omdat dit opnieuw onrust zou brengen en dat voor slechts een kleine vergoeding’’, zegt Mewa.