Staat loopt ‘miljoenen euro’s’ mis door agenten die niet bekeuren: ‘Alleen nieuwe cao kan dit stoppen’

Door het al maanden durende politieprotest is de staat al miljoenen euro’s aan boetegeld misgelopen. Veel politieagenten schrijven uit protest voor een beter cao al wekenlang geen boetes meer uit voor kleine vergrijpen. Dat loopt flink in de papieren, stelt Maarten Brink, projectleider van de cao-actie. Alleen een nieuwe cao kan het aanhoudende politieprotest beëindigen, benadrukken de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

De vakbonden protesteren al sinds december omdat het kabinet in hun optiek niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. ,,De acties van de politiebonden zijn erop gericht het kabinet duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid”, aldus de vakbonden.

,,Het kabinet weigert snel afspraken met de politiebonden te maken over een cao die recht doet aan de loyaliteit waarmee de huidige medewerkers het korps draaiende houden tijdens jaren van ongekende overbelasting.”

Niet-handsfree bellen

Momenteel schrijft de politie geen boetes uit bij kleine overtredingen. De misgelopen bedragen lopen al in de miljoenen, zegt projectleider Maarten Brink namens de vier politiebonden. ,,Wij krijgen met regelmaat cijfers van collega's. Aan de hand daarvan zien wij dat er behoorlijke aantallen bekeuringen niet uitgeschreven worden.” Hij noemt Gelderland als recent voorbeeld, waar tijdens radarcontroles 1184 overtredingen zijn geseponeerd, goed voor ongeveer een halve ton. In Zeeland-West-Brabant en Rotterdam gaat het om bedragen van zo’n 400.000 euro.

Volgens de bonden worden er nog wel bekeuringen uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet. Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest.

Op straat wordt overigens nog veel gewaarschuwd door politieagenten, maar daadwerkelijke boetes blijven vaak uit, zegt Brink. ,,Daarbij moet je denken aan niet-handsfree bellen, geen richting aangeven, kapotte uitlaat en ga zo maar door. Daarbij zagen we een forse daling van het gemiddeld aantal uitgeschreven bekeuringen.” Daar bovenop komen nog de openstaande boetes die niet langer geïnd worden, zoals parkeerboetes.

Quote Het raakt me als je ziet hoe hard agenten werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid

Nieuwe acties

In de loop van de week kondigen de bonden een nieuwe actie aan om het kabinet weer naar de onderhandelingstafel te dwingen. ‘Indien nodig blijven de politiebonden hun acties de komende weken en maanden uitbreiden. Op korte termijn zullen de bonden politiemensen bijvoorbeeld oproepen om bij wijze van extra protest bepaalde meldingen niet langer te behandelen’, schrijven de bonden in een persbericht dat later vandaag gepubliceerd wordt.

Alleen ‘een goede nieuwe cao’ kan de acties beëindigen. ‘Het is ook voor de maatschappij van belang dat die cao er snel komt. Nederland heeft behoefte aan een stevig en goed politiekorps. Voor nu en in de toekomst. Politiemensen vragen dan ook begrip aan de burgers voor de eventuele hinder die ontstaat door hun acties en rekenen op hun steun. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.’

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt dat de waardering voor de politie deels via de uitkomsten van het cao-overleg moet blijken, zei ze eerder tijdens een debat in de Tweede Kamer. Yeşilgöz zei ‘bijna dagelijks’ met agenten te spreken. Ze vindt dat de politiek moet erkennen hoe groot de druk op de politie is. ,,Het raakt me als je ziet hoe hard ze werken voor onze veiligheid en hoeveel ellende en bagger ze over zich heen krijgen.” Ze waarschuwde dat de capaciteit van de politie misschien pas in 2025 op orde zal zijn.

