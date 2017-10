SS-tentoonstelling: de gruwelen gaan veel verder dan we denken

Iedere Nederlander kent de gruwelen van de SS, maar in een tentoonstelling in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek komen nog veel meer verschrikkelijke details van de organisatie naar boven. Zo organiseerde het bijvoorbeeld reizen naar Tibet om daar de rassenleer te verkondigen. Het dubbele gezicht van 'veelzijdig extremisme' staat centraal in de tentoonstelling.