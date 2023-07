Springen van vrachtschip is levensgevaarlijk, maar ‘bemanning zag geen andere mogelijkheid’

Het is niet bekend hoe hoog het 200 meter lange en 32 meter brede vrachtschip precies is. Maar volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) moet je denken aan ruim 20 meter. Een sprong is volgens hem vergelijkbaar met die van een flatgebouw van zes verdiepingen hoog.

India

Bij het incident kwam een bemanningslid om het leven. Hij en zijn collega's komen uit India. Volgens de KNRM is dat slachtoffer uit het water gehaald door een reddingsboot. Een arts die werd afgezet door een helikopter heeft nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

,,Uiteindelijk was er een helikopter om ze van boord te halen. Maar de eerste momenten kwam het vuur zo dichtbij, dat ze wilden springen. Het was de enige mogelijkheid die ze op dat moment zagen”, zegt de woordvoerder. In totaal zijn er zeven opvarenden gesprongen. De rest kon met helikopters van boord gehaald worden.

De slachtoffers komen allemaal uit India, en hadden ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken. ,,Je kan het vergelijken met de pijn die je voelt als je plat op het water valt. Dat gebeurt bij een zwembad van een of twee meter hoogte. Hier heb je het over vele meters die ze naar beneden vielen. En dan in zee.”

‘Te gevaarlijk’

De bemanningsleden konden vrij snel uit het water gehaald worden. Naast een boot van de KNRM was een schip van rederij Noordgat in de buurt. Die medewerkers kwamen af op een noodoproep. ,,Ze voeren meteen uit vanaf Terschelling”, vertelt directeur Simon Smit. Zijn personeel heeft drie man uit het water kunnen halen.

,,Ze waren natuurlijk van grote hoogte gesprongen’’, legt Smit uit. ,,De stuurman zat op het achterschip ingesloten, dat was een stuk lager, dus die sprong er redelijk gecontroleerd vanaf. Maar die anderen sprongen echt van hele grote hoogte. Toen heeft de kustwacht ook gezegd: stoppen met springen, want dat ging gewoon niet goed. Je zag dat het te gevaarlijk was.”

De Fremantle Highway vervoerde bijna 3000 schepen en kwam uit de Duitse Bremerhaven. Ten westen daarvan ligt een Volkswagen-fabriek. De automaker stelt op de hoogte te zijn van de dodelijke brand. ‘We betreuren het verlies van een leven en het doet ons goed om te horen dat de rest veilig is. We kunnen verder niet meer informatie kwijt over het schip, de brand of de lading.’

Vliegverbod

Er geldt momenteel een vliegverbod boven het gebied waar het brandende vrachtschip ligt, ten noorden van Ameland, zegt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het gaat om een tijdelijk verbod, op verzoek van de kustwacht. Alleen hulpinstanties mogen het gebied betreden. Er mag dus bijvoorbeeld wel een politiehelikopter vliegen.

Een woordvoerder legt uit dat een dergelijk verbod altijd volgt op verzoek van instanties en betekent dat bepaalde gebieden tijdelijk niet toegankelijk zijn voor vliegverkeer. Als de LVNL dan een verzoek krijgt van een piloot die daar wil vliegen, wordt dat niet geaccepteerd.

KNRM: reddingsactie starten om scheepsbrand vrij uitzonderlijk Het is vrij uitzonderlijk dat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in actie moet komen vanwege een groot incident op zee. Dat zegt een woordvoerder van de reddingsorganisatie woensdag. ,,Dit soort scheepsbranden komen we gelukkig niet veel tegen voor onze kust”, zegt een woordvoerder van de KNRM. Volgens hem komt dat eens in de drie jaar voor. ,,Over het algemeen zijn zeeschepen sterk en krachtig, er moet dus echt veel aan de hand zijn voordat je iemand van boord haalt.”

,,De bemanningsleden die door de KNRM uit het water zijn gered, hebben volgens de woordvoerder veel geluk gehad omdat de reddingsboten in de buurt waren. ,,In dit geval was de enige vluchtweg voor een paar mensen om in het water te springen. Het is anders levensgevaarlijk om dat te doen als de reddingsboten nog ver weg zijn. Je kan wegdrijven”, aldus de woordvoerder. De meest voorkomende incidenten in de handelsvaart zijn volgens de KNRM ongelukken aan boord of zieke bemanningsleden die door de KNRM van het schip moeten worden gehaald. Ook wordt er vaak om medische assistentie gevraagd.

Vanaf Ameland waren de rookwolken te zien.