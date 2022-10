Sprankje hoop: zwaargewonde Naoufel (6) is zes dagen na aanrijding kort wakker

Naoufel is, zes dagen na de gruwelijke aanrijding op een zebrapad in Den Haag, voor het eerst even wakker geworden. Het jongetje werd in coma gehouden, maar ging woensdag van de slaapmedicatie af. Sindsdien probeerden artsen in het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis hem wakker te krijgen. Zijn familie was enorm blij toen hij zaterdagochtend zijn ogen een paar minuten opende. ,,Hij kon nog niet praten, maar het is wel een stap vooruit”, zegt zijn neef Tarik El Yahiaoui.



Quote We hebben goede hoop Tarik El Yahiaoui

De paar minuten die Naoufel wakker was hebben hem wel veel energie gekost. ,,Hij is daarna weer gaan slapen. We hopen dat het komende dagen steeds beter gaat en dat hij dan wakker kan blijven.”



De neef van het jonge slachtoffer benadrukt dat het allemaal nog erg fragiel is. ,,Het is een kleine voorruitgang, maar biedt grote hoop op dat hij straks misschien weer de oude kan zijn.”

Doorrijder

Naoufel was maandagavond met zijn vader en zus op pad om boodschappen te doen. Bij een oversteekplaats aan de Loosduinseweg wacht het gezin tot het licht op groen springt. Naoufel steekt vrolijk over, maar vlak voordat hij de stoep aan de overkant bereikt, wordt hij geschept door een auto die met een enorme snelheid door rood rijdt. De dader houdt geen moment in en rijdt gewoon met dezelfde snelheid door. Naoufel raakt zwaargewond en moet met spoed naar het ziekenhuis.



De dader blijft dagenlang spoorloos, maar na vijf dagen meldt een 19-jarige man zich bij de politie, ook werd diezelfde dag de auto van de doorrijder aangetroffen. Tarik houdt nog wel een slag om de arm. Het is namelijk nog niet zeker of dit ook de echte dader is. Het kan volgens hem ook zijn dat het om de eigenaar van de auto gaat en niet de bestuurder.