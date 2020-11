Sportseizoen lijkt voorbij, verenigingen vrezen ledenverlies en financiële schade

Coronavirus LIVE | ‘Wereldwijd nu 1,2 miljoen coronado­den’, Nederland heeft 9,2 miljoen sneltests in bestelling

10:02 Nederlandse artsen, verplegers en andere zorgprofessionals vragen met de KNMG-actie #ditismijnzorg vanaf vandaag om steun van het publiek. Ze doen dat door te vertellen over hun werk. Bekende gezichten, waaronder ic-arts Diederik Gommers, roepen mensen op zich toch vooral aan de coronamaatregelen te houden. Halverwege deze maand moet Nederland beschikken over 1,2 miljoen coronasneltests. Een aanvullende bestelling van nog eens 8 miljoen stuks is onderweg. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.