Sportallergie bizar? Estèlle (19) raakte bijna in shock op het voetbalveld

De onderwijsassistente uit Utrecht wil graag meer bekendheid geven aan haar sportallergie. In buitenlandse media wordt er met regelmaat over geschreven, maar in Nederland niet. Ze is een fervent voetbalster. Het liefste staat ze op zaterdag met haar team op de velden van FC De Meern. Maar nadat ze vorig jaar plotseling benauwd werd en in elkaar zakte, durft ze niet goed meer te sporten. ,,Ik ben juist een sportief persoon, maar nu zit in mijn achterhoofd dat ik ziek kan worden. Dat houdt me tegen.''



Eigenlijk dacht Venus dat ze een heftige hooikoortsaanval had. Tijdens de wedstrijd begonnen haar ogen te jeuken en moest ze niezen. ,,Maar ineens zwol mijn lijf ook op. Mijn handen werden dik en ik kreeg het erg benauwd. Ik wist niet wat me overkwam en viel bijna flauw.''



Op de huisartsenpost wisten ze niet goed wat er met de Utrechtse aan de hand was. Hooikoorts was het meest voor de hand liggende. Met wat allergiemedicatie werd ze weer naar huis gestuurd. ,,Helaas heb ik daarna nog drie keer een aanval gehad. Ook in de winter, dus buiten het hooikoortsseizoen. Toen bleek eigenlijk dat het waarschijnlijk door de inspanning komt. Maar waarom ik exercise-induced anaphylaxis heb? Geen idee.''