Spoor van vernielingen: Waalwijker (29) verdacht van oplichting 69 mensen

Het tv-programma Opgelicht?! had in september 2020 al aandacht besteed aan deze zaak. De 29-jarige man wordt ervan verdacht zeker 69 mensen te hebben gedupeerd in Tilburg, Waalwijk, Oosterhout, Dussen, Den Bosch, Kaatsheuvel, Dongen, Etten-Leur, Raamsdonksveer, Wouw, Waspik, Sprang-Capelle en Bergen op Zoom. Hij kwam met klanten in contact via sociale media. Hij reageerde op oproepen voor een schilder of klusser.