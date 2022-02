Spookrijder veroorzaakt zeer ernstig ongeval op A28 tussen Wezep en ’t Harde: ‘Ging echt hard’

Niet een ziekte, maar ghb werd baby Yara uit Lelystad fataal

Hoe kan er zoveel ghb in de urine van de kleine Yara uit Lelystad hebben gezeten? Het meisje was nog geen negen maanden oud en overleed op 3 oktober 2020 in het AMC. Wiegendood, dachten de artsen eerst. Maar na onderzoek kwam de schokkende waarheid naar boven. Yara had een enorme hoeveelheid ghb in haar lijf. En dat zou haar zijn gegeven door haar moeder Shelly van der P. (26).

7:23