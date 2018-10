Spionage-rel: Waarom arresteerden we die Russen niet gewoon?

Toch is dat niet vreemd, stelt Paul Abels, hoogleraar inlichtingenstudies. ,,Door hen niet aan te houden, was er meer te bereiken.''

Onno Eichelsheim, directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zei het donderdagavond zo: ,,Als deze mensen waren vastgezet, hadden we misschien de operatie niet kunnen uitvoeren zoals we het nu hebben gedaan.”

De MIVD mag (van de wet) zelf niemand arresteren. Wel kan de dienst een ambtsbericht uitbrengen aan het Openbaar Ministerie als er een verdenking is van een strafbaar feit. Het OM kan dan de politie inschakelen. Dat is op 13 april niet gebeurd.

,,Het gaat de dienst om het verstoren van operaties, vervolgen zit niet in hun mindset”, zegt hoogleraar Abels. ,,Oppakken was niet in het belang van de dienst. Die wil zelf de beschikking hebben over de gevonden telefoons en laptops om te kijken wat ze daar allemaal op kunnen vinden.”

Oftewel, justitie erbij betrekken had de zaak voor de MIVD vooral ingewikkelder gemaakt. Het had Nederland ook met een diplomatiek probleem opgezadeld: vier Russische spionnen in de cel. Maar, stelt internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops, het neigt wel naar rechtsongelijkheid. ,,Iedere Nederlander die op die plek met die spullen was aangetroffen, was de cel ingegaan.”