Spil van opgepakte ‘terreurgroep’ lijkt een oude bekende

N. (34) die geboren is in Irak, maar al langere tijd in Arnhem woont, wordt in 2014 opgepakt door de politie. De politie vermoedt dat hij onderdeel uitmaakt van een ‘jihadistich netwerk’ in de stad, de tip daarover komt binnen via geheime dienst AIVD. Arnhem is dan al een van de ‘jihadsteden’ van Nederland, meerdere jonge mannen uit de stad zijn naar Syrië of Irak gereisd om deel te nemen aan de strijd daar.

Medeverdachten

Twee andere medeverdachten in die zaak, Seyed H. en Adil C., worden ook veroordeeld: tot 5 en 1 jaar cel. De hoogste straf is voor Seyed H., omdat die waarschijnlijk al een keer in Syrië is geweest, maar terug is gekomen naar Nederland. Naar eigen zeggen bezocht hij alleen vrienden in Syrië. Het is nog niet duidelijk of ook H. bij de vandaag opgepakte mannen hoort. De advocaat van de twee mannen wil geen commentaar geven.