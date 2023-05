Spermadonoren in boek: ‘Artsen verplichtten ons om anoniem te blijven’

Voor het boek Verborgen verbonden van voormalig journalist en voormalig donor Derk Eimers vulden 36 anonieme spermadonoren een vragenlijst in. In de enquête zegt geen enkele donor zelf principieel voor anonimiteit te hebben gekozen. In 62 procent van de gevallen beslisten artsen dat.

Bij een op de vijf donoren gebeurde dat in overleg. Sommigen geven echter aan dat artsen duidelijk maakten dat wensouders alleen een anonieme donor wilden. Een donor die zich bekend wilde maken naar aanleiding van een tv-programma werd door de arts gebeld dat hij dat beter niet kon doen.

Niet naar vragen

Bovendien werden donoren nooit geïnformeerd over het aantal donorkinderen en werd ze soms zelfs gemaand daar niet naar te vragen. Slechts 14 procent van de ondervraagden weet de eigen donorcode. Dat bemoeilijkt de zoektocht van donorkinderen naar hun donorvader.

Quote Artsen waren een koning in hun eigen koninkrijk en bepaalden zelf de regels Derk Eimers

,,Artsen waren een koning in hun eigen koninkrijk en bepaalden zelf de regels’', zegt Eimers, die zelf tussen 1994 en 2000 doneerde. ,,Met die anonimiteit en de summiere informatie creëerden ze een vrijplaats waar ze ongecontroleerd hun gang konden gaan. Een arts was een autoriteit. Als hij iets zei, nam je dat aan.’'

In zijn boek, dat 22 mei wordt gepresenteerd op een symposium in Utrecht, vertellen 22 donoren hun verhaal. ,,Er wordt veel óver ons gesproken’', zegt Eimers. ,,In talkshows zitten meestal donorkinderen, wensouders of deskundigen, maar niet de donor. Er is behoefte naar buiten te treden en het taboe te doorbreken.’'

De afgelopen vijftien jaar kwamen vooral misstanden rond spermadonaties in de publiciteit, zoals artsen die vrouwen met hun eigen zaad insemineerden, zoals Jan Karbaat (MC Bijdorp) of Jan Wildschut (Isala Ziekenhuis). Of donoren met veel meer kinderen dan de norm van 25, zoals de Haagse massadonor Jonathan, die onlangs van de rechter een doneerverbod opgelegd kreeg.

Beminnelijke mannen

De excessen vertroebelen het algemene beeld. De meeste donoren zijn volgens Eimers ‘beminnelijke, milde, rustige mannen’, die trots zijn dat ze vrouwen en stellen hebben geholpen met het vervullen van hun kinderwens.

Eimers: ,,Het zijn niet allemaal vieze oude mannetjes. Onder de donoren in het boek zitten een dokter, rechercheur, machinist en ingenieurs. Mannen met een carrière en gezin, die normaal in het leven staan. Een donor wordt vaak neergezet als een ‘ding’, maar we zijn mensen met gevoelens.’'

Tegelijk merkte Eimers bij het schrijven van het boek dat het nog steeds erg gevoelig ligt. Zo trok een van de geïnterviewden zich op het laatste moment terug. ,,Soms laten ze het hun familie of donorkinderen lezen. Die vinden dat toch heftig’', zegt Eimers. ,,Kinderen horen liever dat ze uit liefde in bed zijn verwekt, dan dat ze hun oorsprong hebben bij een donor die zich moest aftrekken. Daar heb ik begrip voor.’’

