Spelende jongens brengen gestolen ara terug bij dierentuin: vogel zat 12 uur in dichte tas

Daarmee zijn niet alle zorgen weg bij Hoenderdaell. In de nacht van zaterdag op zondag zijn daar namelijk liefst zes ara's én hun eieren weggehaald, meldt een medewerkster van het park. Het gaat om zogeheten soldatenara's, blauwgele ara's en groenvleugelara's. De dieven zijn het terrein op gekomen via het water aan de achterkant van het park en hebben de deur van de volière opengebroken. ,,Het is dieptriest'', zegt ze. ,,We zijn erg aangeslagen.''



Een van de vogels werd door de dieven dus niet meegenomen, maar belandde in het water in de buurt. ,,Er kwam vanmiddag heel hard een auto het park op gereden'', vertelt de medewerkster. Daarin zaten Thijs, Nick en Lucas, die het dier kwamen terugbrengen. Volgens Hoenderdaell is het dier getraumatiseerd, maar lichamelijk in orde. ,,Je zag de wanhoop in zijn oogjes.''



Volgens het dierenpark heeft de teruggevonden vogel wel twaalf uur in de tas gelegen.