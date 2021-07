Spelend meisje zwaargewond door kogel uit luchtdrukwapen

Half miljoen euro opgehaald voor gouden tip over zaak Tanja Groen

11 juli Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, riep vanochtend zijn volgers op Twitter op te doneren op de website van Stichting De Gouden Tip. Die inzameling voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is door Peter R. de Vries begonnen. Inmiddels is er een half miljoen euro opgehaald, de helft van het doelbedrag.