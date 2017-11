Spectaculair lichtkunstwerk confronteert Middelburg met zeespiegelstijging

In Middelburg was vanavond voor het eerst het kunstwerk Waterlicht te zien van kunstenaar en ontwerper Daan Roosegaarde. Blauwe lichtstralen vormen watergolven van licht boven de Markt in het centrum van de Zeeuwse stad. Roosegaarde wil met het kunstwerk laten zien wat er kan gebeuren als er niets wordt gedaan aan het stijgen van de zeespiegel. ,,De zeespiegel stijgt, dus we móeten iets doen. Die prikkel krijg je als toeschouwer ook.'' Het kunstwerk was eerder al te bewonderen in onder meer Amsterdam en Madrid. Waterlicht is tot en met 4 november elke avond te zien in Middelburg.