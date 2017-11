Specialisten pleiten voor draagmoederbank

Stellen kunnen nu alleen in eigen kring op zoek naar een draagmoeder. In de praktijk lukt dat vaak niet, zegt gynaecoloog Roel Schats van het VU medisch centrum in Amsterdam vandaag in de Volkskrant. Het VU is het enige ziekenhuis in Nederland waar wensouders terechtkunnen voor 'hoogtechnologisch draagmoederschap'. Dat houdt in dat de draagmoeder via ivf een embryo krijgt geplaatst dat genetisch niet aan haar verwant is.