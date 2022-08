Spanje-correspondent Edwin Winkels: wat Barcelona kan opsteken van Vuelta-stad Utrecht

Zus en buurvrouw vermoorde Gino (9) doorzoch­ten huis verdachte Donny M. ‘uit pure wanhoop’

De zus en buurvrouw van de vermoorde Gino (9) uit Kerkrade zeggen het verzegelde huis van de verdachte Donny M. te hebben doorzocht ‘uit pure wanhoop’. Ze zitten nog vol vragen over wat er met de jongen is gebeurd en hoopten aanwijzingen te vinden of M. hem had meegenomen, zegt de buurvrouw.

17 augustus