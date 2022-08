Solidariteitsprotest voor vluchtelingen Ter Apel op de Dam

Vanavond om 19.00 uur vindt er op de Dam in Amsterdam een landelijk solidariteitsprotest voor vluchtelingen plaats. De huidige crisissituatie in Ter Apel is de directe aanleiding, zegt de organisator Platform Stop Racisme.

,,Al ruim een maand moeten honderden mensen buiten slapen. Het kabinet doet niet haar best om een oplossing te vinden en laat het maar aanmodderen,” aldus Noël van Veen, woordvoerder van Platform Stop Racisme. ,,Voor ons is de maat vol.”



Daarom besloot het collectief, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is opgericht en uit verschillende organisaties bestaat, dat actie nodig is. De eisen: ‘menswaardige opvang voor iedereen’ en ‘het stoppen van de racistische bejegening van vluchtelingen.’

Kleding en menstruatieartikelen

Tijdens de demonstratie komen verschillende sprekers aan het woord, van politici tot mensen die persoonlijk ervaring hebben met asielopvang. Ook kunnen deelnemers op de Dam spullen af geven die in Ter Apel nodig zijn, zoals kleding, menstruatieartikelen, hygiënische doekjes, dekens en matjes. Hoeveel mensen zullen komen, kan woordvoerder Van Veen niet goed inschatten. ,,We hebben gister pas besloten om dit te doen, dus we hebben nog niet echt de tijd gehad om in kaart te brengen hoe de opkomst zal zijn. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk mensen.”

Platform Stop Racisme wil met de demonstratie een langere campagne door heel Nederland inluiden, uit solidariteit met vluchtelingen. Dat is nodig, omdat het kabinetsbeleid racisme juist in de hand speelt, zegt Van Veen. ,,We willen een tegenbeweging creëren.”

Stokkende doorstroom

Bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is het al maanden druk. Doordat er te weinig opvangplekken en woningen beschikbaar zijn, stokt de doorstroom. Sinds een paar weken slapen er daarom honderden mensen buiten. Woensdag overleed een baby in de sporthal van het complex, de doodsoorzaak is nog niet bekend. Een dag later besloot Artsen zonder Grenzen om noodhulp in te zetten bij de opvanglocatie.