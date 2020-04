Social distancing lijkt een succes: slechts 36 nieuwe patiënten op intensive cares

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares is met 36 toegenomen tot 1360. Gisteren kwamen er 51 patiënten bij. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de social distancing lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.”

Van de Nederlandse coronapatiënten liggen er zeventien op ic-afdelingen in Duitsland, drie meer ten opzichte van gisteren. Liefst 33 Duitse ziekenhuizen hebben aangegeven Nederlandse patiënten op te willen nemen. Kuipers: ,,We hebben momenteel voldoende aanbod aan IC en niet-IC-bedden. Dat is geruststellend.”

Het afgelopen etmaal zijn er 61 patiënten verplaatst tussen regio's, onder wie 47 IC-patiënten. Kuipers: ,,We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden, en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet. Van groot belang is dat iedereen het huidige social distancing-beleid blijft volgen.”

Maximaal 2400 bedden

In Nederland zijn in totaal nu zo'n 2100 ic-bedden beschikbaar. Dat aantal wordt nog uitgebreid naar 2400. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zei deze week in de Tweede Kamer dat ons land bij meer dan 2400 IC-patiënten terechtkomt in een ‘oranje’ crisisscenario. Dat betekent dat patiënten op noodlocaties moeten worden behandeld en er te weinig personeel is. Ook is het de vraag of er dan nog genoeg hulp- en beschermingsmiddelen zijn.

Volledig scherm Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. © ANP

,,De minister moet beslissen wanneer het zo ver is", zei Gommers deze week. Volgens hem gaat het in dat scenario om ongeveer 1900 coronapatiënten en 500 ander ernstig zieken. ,,Die moeten we ook zorg leveren.”

23 dagen

Wat de situatie rond de ic-capaciteit zo spannend maakt, is dat patiënten relatief lang op deze afdelingen liggen. Het RIVM verkeek zich daar aan het begin van de coronacrisis op. Waar eerdere voorspellingen rekening hielden met een opnameduur van 10 dagen, bleek dat te moeten worden bijgesteld naar 23 dagen. Daardoor zijn er veel meer ic-bedden nodig dan aanvankelijk was gedacht. Ook in het buitenland, zoals Duitsland, wordt gezocht naar beschikbare bedden.

Tot gisteren overleden er 243 mensen op de ic. In verhouding veel minder coronapatiënten, 56, hadden de afdeling levend verlaten.