Snotterende kinderen mogen toch naar opvang of kleuterklas

Dat is dinsdagavond aangepast in de richtlijnen van het RIVM. Vorige week kwamen er veel klachten naar buiten van ouders wiens snotterende kinderen niet naar de kinderopvang mochten. Jeugdartsen roerden zich en pleitten voor een aangepaste richtlijn, omdat kinderen nu eenmaal vaak verkouden zijn.

Dat pleidooi heeft het RIVM ter harte genomen. Na overleg met het Outbreak Management Team (omt) eerder op de dag is besloten de regels voor snotterende kinderen te versoepelen, zo blijkt uit een bericht dat vanavond naar betrokkenen is gestuurd. ,,Snottebellen komen natuurlijk veel voor bij die jonge kinderen en testen is vervelend voor ze", verklaart RIVM-woordvoerder Coen Berends.

Ook op basisscholen ontstond meer reuring. Leraren blijken sinds de volledige heropening van basisscholen vorige week soms tegen half lege klassen aan te kijken. Ze missen soms een kwart tot bijna de helft van de leerlingen. Hoewel de leerkrachten blij zijn dat de ouders de RIVM-richtlijnen naleven, balen ze ervan dat de kinderen weer lessen moeten missen, in de meeste gevallen vanwege een verkoudheid.

Verkouden kinderen mogen zonder koorts weer naar de opvang of kleuterklas. © ANP

Geen koorts

Nu mogen 0- tot 6-jarigen met snottebellen naar de kinderopvang of kleuterklas zolang ze géén koorts hebben. Bovendien moeten ze thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een persoon die is besmet met covid-19. ,,Kleuters hebben dezelfde kenmerken als het jonge kind en zijn ook nog veel verkouden. Maar we willen ook geen besmettingen missen als we de groep groter maken. Vandaar dat we hier nu de grens trekken", aldus Berends.

Sinds 1 juni zijn 3500 kinderen in die leeftijd op corona getest. 0.5 procent van de testen was positief. Dat percentage ligt hoger bij de kinderen die zijn getest nadat ze met een coronapatiënt in aanraking kwamen, namelijk 14,3 procent.

De coronatest is niet prettig en wordt voor kinderen afgeraden. © ANP

Testen

Een coronatest werd in veel gevallen afgeraden, omdat het pijnlijk kan zijn. Daardoor zaten ouders echter klem tussen de gezondheidszorg en school of opvang. Het RIVM acht het niet noodzakelijk om alle kinderen te testen als er goed bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Bovendien stelt het dat de ziekte niet ernstig verloopt bij kinderen en dat ze nauwelijks een rol spelen in de overdracht van het virus.