‘Snij die manke de kop eraf’, hanen leden pijn in vechtarena: taakstraf voor neven Boy (35) en Joseph (41)

Faedra (12) neemt afscheid met groep 8 en dat is bijzonder: ‘Ze brengt veel vrolijk­heid mee’

In de hal van Op ‘t Hof-De Malsenburg in Tricht zijn de leerlingen van groep 8 druk bezig met het schilderen van decors voor hun afscheidsmusical. Een van hen is Faedra van Dijk en over haar gaat dit verhaal. Zij heeft het syndroom van Down, maar doorliep afgelopen jaren met succes de ‘gewone’ basisschool. En dat is bijzonder.

