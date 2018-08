Sneuvelt het Nederlands hitterecord?

Mocht het Nederlands hitterecord niet sneuvelen, dan kan nog wel het landelijk dagrecord van 7 augustus worden verbroken. In het Limburgse Arcen werd het op deze dag in 2003 volgens het weerbureau 37,8 graden. Halverwege de middag zat het kwik daar vandaag nog maar 2 graden onder.



Eind vorige maand, op 27 juli, werd het nationaal record overigens net niet gehaald. Zowel in Arcen als in het Zeeuwse Westdorpe werd het 38,1 graden, een halve graad onder het record.



De vorige officiële landelijke hittegolf, gemeten in De Bilt, was van 15 tot en met 27 juli. De tweede, huidige hittegolf begon twee dagen later, op 29 juli.