Snelle zakenman of toch een oplichter? Wie is de man achter in opspraak geraakte Dream or Donate

Een etmaal nadat zijn website en de droom van gedupeerden ontplofte ziet het landgoed van Mastenbroek er verlaten uit. De toegangspoort naar de kapitale rietgedekte boerderij in Witharen in het buitengebied van Ommen staat open, maar er is niemand te bekennen. Buiten lijkt het of de tuinman al heel lang niet meer geweest is; het onkruid op de oprijlaan schiet hoog op.