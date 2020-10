Smerige lakens en vieze toiletten: hygiëne Nederlandse hotelkamers laat te wensen over

Opdrachtge­ver ‘martelcon­tai­ner’ in cel aangehou­den

15:26 De 48-jarige Roger P. is aangehouden in zijn cel op verdenking van het laten bouwen van de ‘martelcontainers’ in Wouwse Plantage, die in juni werden ontmanteld. Ook zijn vermeende rechterhand Hassan M. is opgepakt.